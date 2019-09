Der 21-Jährige war am Sonntagvormittag mit dem 38-Jährigen in Streit geraten. Vor dem Lokal in der Fischauer Gasse eskalierte die Situation: Der Jüngere zückte ein Klappmesser und stach seinem Kontrahenten in den Hals. Das Opfer erlitt eine Stich- sowie Schnittwunden und wurde sofort ins Spital eingeliefert.