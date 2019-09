Ein Schöffensenat am Landesgericht Salzburg hat sich am Dienstag mit einem gescheiterten Raubüberfall auf ein vermögendes Ehepaar im Oktober 2018 in Salzburg befasst. Angeklagt war ein nicht geständiges Brüderpaar, 34 und 24 Jahre alt. Der Ältere soll gewusst haben, dass das Paar in der Wohnung einen Tresor mit 100.000 Euro besaß, der Jüngere soll die Tat mit einem Unbekannten verübt haben.