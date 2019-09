13 Jahre lang war der 49-Jährige auf diversen Buslinien im Westen Wiens und in Niederösterreich tätig. Bis 2017 der folgenschwere Vorfall passiert. Bei einer kurzen Pause an der Station Purkersdorf gerät Herr B. mit einem Lenkerkollegen in Streit über die Lagerung von Reinigungsmaterial im Fahrzeug. Auf unschöne Worte flogen die Fäuste. B. geht zu Boden. Der Angreifer kniet auf seinem Opfer und schlägt mit der Hand gegen dessen Kehlkopf. Erst dann lässt er von B. ab.