Das Europaparlament hat sich am Dienstag in Straßburg für die Nominierung von Christine Lagarde als neue Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) ausgesprochen. In einer geheimen Abstimmung votierten 394 Abgeordnete für die Bestellung der früheren Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), 206 Abgeordnete sprachen sich gegen sie aus, 49 enthielten sich der Stimme. Die endgültige Entscheidung über ihre Bestellung trifft der Europäische Rat im Oktober, am 1. November soll sie dann ihr neues Amt antreten.