Mehr als nur ein Dach über dem Kopf für Obdachlose

Von den 60 Wohnungen sind zwei Drittel als Dauer- und ein Drittel als Übergangsheim vorgesehen. Doch nur die wenigsten wagen und schaffen den Schritt in selbstständiges Wohnen. „Es ziehen pro Jahr nur etwa zwei Klienten in eine eigene Gemeindewohnung“, weiß Hausleiter Lukas Spinka. Einer der Gründe dafür: Etwa 80 Prozent der Bewohner haben ein Problem mit Alkohol und/oder Drogen. So auch Alois. Der 60-Jährige hat zwei Jahre auf der Donauinsel in einem Zelt verbracht, im Sommer wie im Winter. Seit 2010 lebt er in der Henriette. Durch den jahrzehntelangen Alkoholkonsum und das harte Leben auf der Straße hat er körperlich und psychisch abgebaut. Einen Wunsch wollte sich der 60-Jährige aber unbedingt noch erfüllen: „Ich wollte gerne noch einmal das Meer sehen.“ Im Sommer diesen Jahres war es schließlich so weit. Nach einigen Anträgen und der Klärung aller Finanzen fuhr Alois mit Spinka sowie der hauseigenen Krankenschwester nach Lignano. „Es war wunderschön. Ich kann gar nicht glauben, dass mein Wunsch, einmal noch das Meer zu sehen, wirklich in Erfüllung gegangen ist“, beschreibt er strahlend, bevor er unbedingt die Geschichte von der schönen Kellnerin in der Disco und die Tatsache, dass er dort an der Stange getanzt hat, loswerden will.