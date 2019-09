Der Tag begann für Christian Pointner wie jeder andere in seiner 30-jährigen Taxler-Laufbahn. Um 3.17 Uhr stand der Salzburger am Montag das erste Mal am Taxi-Standplatz in der Schuhmacherstraße, begann seinen Dienst. Nach zwei Fahrten kehrte er wieder zurück nach Salzburg-Lehen. Die Uhr zeigte 3.58 Uhr an.