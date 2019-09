Eigene Make-up-Linie

„Sarah, meine Visagistin, rappelt mich auf, setzt mich in einen Stuhl, trocknet meine Tränen“, so die Blondine. Auch ihr Hairstylist sei ein echter Motivator, schwärmt sie weiter. Ohne ihr Team könne sie nicht im Rampenlicht stehen. Mittlerweile ist Lady Gaga auch in die Beauty-Branche eingestiegen. Unter dem Namen Haus Laboratories verkauft sie seit kurzem ihre eigene Kosmetik.