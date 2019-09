Der Internationale Sportgerichtshof (CAS) hat am Dienstagvormittag die Sperre von Superstar Neymar in der Champions League von drei auf zwei Spiele reduziert. Der Brasilianer hatte im März die Leistung des Videoschiedsrichters nach dem Achtelfinal-Aus seines Klubs Paris Saint-Germain gegen Manchester United wegen einer Elfmeterentscheidung in letzter Minute als „Schande“ bezeichnet.