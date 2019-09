Verteidigungsminister hofft auf „Erleuchtung der Politik“

Starlinger sagte, er hoffe, „dass der Bericht einen erhellenden und erleuchtenden Effekt auf die Politik hat“ und man sich auf das angestrebte Militärbudget im Ausmaß von einem Prozent des BIP verständigt. Derzeit hat das Bundesheer knapp mehr als zwei Milliarden Euro, ein Prozent des BIP wären mehr als vier Milliarden. In der EU liegen die Militärbudgets im Durchschnitt bei 1,4 Prozent des BIP, aber man sei realistisch, so Starlinger. Er verglich Österreich immer wieder mit der neutralen Schweiz, die 60 Abfangjäger (in Österreich sind es 15) und 140 Kampfpanzer (gegen 48 in Österreich) hat.