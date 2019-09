In E-Zigaretten und Kautabak in den USA haben Wissenschaftler einen möglicherweise krebserregenden Geschmacksstoff „in besorgniserregend hoher Konzentration“ entdeckt. Der Stoff namens Pulegon sei in Produkten mit Minz- und Mentholgeschmack enthalten, berichteten Forscher um Sven-Eric Jordt von der Duke Universität im US-Staat North Carolina im Fachjournal „Jama Internal Medicine“.