Seit 2017 bestbezahltes Model

Kendall Jenner gilt seit 2017 als das am besten bezahlte Model der Welt. Sie löste damals Gisele Bündchen in Sachen Einnahmen ab. Im Vorjahr soll Jenner an die 22,5 Millionen US-Dollar verdient haben. Nichts im Vergleich zur ihrer Schwester Kylie. Diese wurde Anfang des Jahres mit ihrem Kosmetikunternehmen zur jüngsten Selfmade-Milliardären der Welt.