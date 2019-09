Schnecken als Zwischenwirte

Der Wurm, der als sogenannter Ratten-Lungenwurm bekannt ist, gilt in Europa als äußerst selten. Wie die „Mallorca-Zeitung“ berichtete, sind die Parasiten nun zum ersten Mal auf der Insel entdeckt worden. Seinen Namen trägt er, weil er ursprünglich in der Lunge von Ratten lebt. 2018 hatten Forscher ihn allerdings gleich zweimal entdeckt - in Igeln. Die Schnecken sind im Übertragungsweg von Igeln zu Menschen Zwischenwirte. Sie können die Larven der Parasiten aufnehmen, wenn sie den Kot von infizierten Tieren essen.