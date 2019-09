Erst mit Fäusten, dann mit einem Messer und zuletzt auch noch mit dem eigenen Auto ist ein 35-Jähriger in der Nacht auf Dienstag nach einem Streit auf seinen Kontrahenten losgegangen. Dieser war mit dem 27-Jährigen in einem Tankstellenshop im Wiener Bezirk Brigittenau in Streit geraten. Schlussendlich setzte sich der 35-Jährige in seinen Wagen und versuchte den Jüngeren mehrfach zu überfahren.