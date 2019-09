„Hater-Futter“

Andere Follower der 32-Jährigen verteidigten sie allerdings und kommentierten unter anderem mit Aussagen wie: „muss man sich so präsentieren? Ja verdammt muss man! Weiter so, du bist gut wie du bist und knackig wie zwanzig. Lustig dazu, rundum Katzenberger, top Mädel mit Charme“ und „die Natur hat uns so geschaffen!! Und nur weil man Mann und Kind hat, muss man sich nicht verhüllen? Jeder wie er mag und möchte - Leben und leben lassen“.