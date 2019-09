Immer schwierigere Lage der Migranten in der Türkei

Laut Berichten haben die vermehrten Ankünfte in Griechenland vor allem mit der immer schwieriger werdenden Lage der Migranten in der Türkei zu tun. Menschenrechtsaktivisten berichten von zahlreichen Deportierungen nach Syrien, auch von Minderjährigen und unbegleiteten Kindern. Am syrisch-türkischen Grenzübergang Bab al-Hawa gerät die Lage zunehmend außer Kontrolle. Zudem würden Razzien in türkischen Städten wie Istanbul durchgeführt, wo alleine 500.000 Syrer leben. Auch die Wirtschaftskrise in der Türkei trägt dazu bei, dass das Flüchtlingsabkommen mit dem Land in Gefahr ist.