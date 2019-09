Als sein Auto am nächsten Tag noch immer im Park stand, schlugen die Ranger schließlich Alarm. Hensleys Board - das er ebenfalls im Piraten-Stil gestaltete hatte - wurde am frühen Montagmorgen entdeckt. Die Leiche des Wassersportlers wurde in der Kings Bay im Crystal River aufgefunden. „Captain Jack war in der Gemeinde beliebt und wird vermisst werden“, sprachen die Ranger den Angehörigen des 43-Jährigen ihr Beileid aus.