„Eight or eighty“! Die krone.tv-Serie liefert atemberaubende, so im österreichischen TV noch nie da gewesene Bilder von einem außergewöhnlichen Projekt eines Draufgängers der besonderen Art. Hauptdarsteller: Big-Wave-Rider Alex Wippel. In der 20. und gleichzeitig letzten Folge blickt Wippel zurück auf eine spannende Saison in Portugal.