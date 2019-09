Die Top drei der vier Vierergruppen steigen in die zweite Gruppenphase auf, in weiterer Folge geht es um lediglich zwei Tickets für die Sommerspiele 2020 in Tokio. „Selbstverständlich wäre es großartig, sich schon jetzt einen Startplatz für Olympia 2020 zu sichern“, meinte Seidl. Im Vorjahr hatte das Duo in Haiyang sensationell das Dreistern-Turnier der World-Tour gewonnen.