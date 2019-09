Glücklicherweise ist das an diesem Abend nicht immer so. Die großen Hits „Feed My Frankenstein“, „No More Mr. Nice Guy“ und „Bed Of Nails“ leiten das Konzert feurig ein, ab dem Mundharmonika-unterstützten „Raped And Freezin‘“ rutscht die Show aber in eine ungewohnte Beliebigkeit ab. Cooper agiert zwar geübt als zepter-, degen- oder dolchschwingender Zeremonienmeister, doch er wirkt zuweilen so müde wie das schaurige Theater routiniert und abgeklärt. Die famos aufspielende Band rund um die souveräne Leadgitarristin Nita Strauss gehört mit zum Besten, was der Rocksektor derzeit an der Livefront zu bieten hat, dennoch verpuffen Songs wie „Fallen In Love“, „He’s Back (The Man Behind The Mask)“ oder „Billion Dollar Babies“ durch eine gewisse Lieblosigkeit, die nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Trotz der netten Bühnendeko mit Geisterburg, Sarg, Totenschädel und flackerndem Feuer hat man das von Cooper alles schon einmal emotionsgeschwängerter gesehen.