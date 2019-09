Bereits im Jahr 2016 wehrten sich Anrainer mit Händen und Füßen gegen die Pläne für eine Umfahrungsstraße durch den Stadtteil in Zell am See. Doch trotz langjähriger Suche – mittlerweile sind zehn Jahre seit den ersten Plänen vergangen – nach einer für alle zufriedenstellenden Variante war eine Alternative schier unmöglich.