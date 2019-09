Flüchtlingsstrom in die Türkei und EU befürchtet

In der Region leben rund drei Millionen Menschen, durch die Regierungsoffensive wurden nach UN-Angaben mehr als eine halbe Millionen Menschen vertrieben. Hilfsorganisationen sprechen von einer dramatischen humanitären Lage. Syrien und Russland argumentieren, sie bekämpften in dem Rebellengebiet die „Terroristen“ der HTS. Geht die Offensive in Idlib weiter, könnten die Menschen versuchen, in die Türkei zu kommen - und von dort in die EU. Erdogan drohte Europa kürzlich damit, Flüchtlingen die Tore zu öffnen, wenn sein Land nicht mehr Unterstützung erhalte.