Haaland in Gala-Form

Bei allem Respekt vor dem belgischen Champion ist der Tenor der Bullen, die seit 18 Europacup-Heimspielen ungeschlagen sind, klar. „Wir sind bereit“, betonte Zlatko Junuzovic. „Wir wollen natürlich auch dieses Spiel gewinnen“, ergänzte Andre Ramalho. Die Mannschaft befindet sich seit Wochen im Hoch, besonders im Fokus steht Super-Knipser Erling Haaland. Der Norweger hält nach acht Pflichtspielen bei 14 Volltreffern und ist heiß auf seine Premiere in der Champions League: „Da wird ein Traum wahr!“ Das gilt indes für ein Gros des Teams:. Mit Ausnahme von Ramalho (90 Minuten), Rasmus Kristensen (8) und Max Wöber (251) hat noch kein Salzburger Luft in der Königsklasse des Vereinsfußballs geschnuppert.