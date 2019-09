Die Disqualifikation des Duos hat aber keine Auswirkung auf die schlechte Ausgangssituation von Ruprecht in der in vier Teilen ausgetragenen Mehrkampf-Qualifikation. „Abgerechnet wird erst am Schluss“, gab sich ÖFT-Nationaltrainer Luchia Egermann dennoch kämpferisch. Die Top 24 der Quali erreichen das Mehrkampf-Finale, in dem 16 Tickets für die Olympischen Spiele in Tokio vergeben werden. Eine weitere Chance besteht in der Weltcup-Serie im April 2020.