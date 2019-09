„Schuld“ daran ist Wolfsbergs Niangbo mit seinem Sonntag-Treffer zum 3:0 gegen Violett, die nackten Zahlen sind erschreckend, ernüchternd: Die Austria feierte erst einen vollen Erfolg (5:1 in Mattersburg), ist seit vier Runden sieglos (magere zwei Pünktchen wurden da geholt), bedeutet in der Tabelle den blamablen drittletzten Platz. Gut, dass es noch die als einzige Mannschaft in dieser Saison noch sieglose Admira gibt, denken sich mittlerweile viele Austria-Fans.