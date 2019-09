Bei Flüchtlingsaufnahme bremsen

Damit wäre nicht nur eines der größten Sprengstoffthemen in der Union vom Tisch - sondern auch eine der wichtigsten Forderungen der Österreicher. Das bestätigt unsere aktuelle „Krone“-Umfrage: Drei Viertel der Österreicher sagen, dass erst dann weitere Flüchtlinge in der EU aufgenommen werden sollen, wenn die Verteilung auf die 28 Mitgliedsstaaten geklärt ist. Allerdings überwiegt hier nach wie vor die Skepsis. 86 Prozent der krone.at-User (Stand 16.9., 19 Uhr; 47.450 Teilnehmer) gaben bei unserer Frage des Tages am vergangenen Sonntag an, dass sie trotz deutschem Vorstoß nicht an eine bessere Migranten-Verteilung in Europa glauben.