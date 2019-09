Das Logo mit dem Pin up-Girl auf der Chilischote, dass so mancher Kundin sauer aufstieß, ist Geschichte. Vielmehr kommen die 160 Gewürze und 365 Mischungen jetzt in einer zu 99 Prozent recycelbaren Weißblechdose im bunten Design daher. „Die Farbe verrät welches Gewürz drinnen steckt“, so Geschäftsführer Lukas Walchhofer Montag bei der Präsentation im Gusswerk. Walchhofer hat im übrigen die Geschicke von Firmengründer Willi Pichler komplett übernommen.