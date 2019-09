„Wollen Zeichen für die Zukunft setzen“

Das Geld bleibt in der Region, die ohnehin nicht gerade zu den strukturstärksten in der Steiermark zählt: „Wir wollen ein Zeichen für die Zukunft des Bezirks setzen, Jobs abseits der großen Ballungsräume schaffen und die Gegend wirtschaftlich attraktivieren.“ Zudem werde der IBS-Tower von regionalen Baufirmen errichtet, so Klaus Bartelmuss.