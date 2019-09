1,9 Milliarden Euro - und damit so viel wie noch nie - haben Konsumenten bundesweit im vergangenen Jahr für Bio-Lebensmittel ausgegeben. Parallel nimmt auch der Anteil an landwirtschaftlichen Öko-Betrieben zu - in der Steiermark sind es bereits 4050. Besonders erfreulich: Auch immer mehr größere Höfe schaffen den Umstieg auf Bio.