Unfallzahlen nehmen zu

Wie gefährlich der Schulweg sein kann, zeigt ein Blick auf die Statistik. 610 Kinder wurden im Vorjahr österreichweit bei insgesamt 570 Verkehrsunfällen am Schulweg verletzt – 62 davon allein in Tirol. „Und die Tendenz ist leider steigend“, weiß Bernhard Knapp, Leiter der Verkehrsabteilung des Landes. „Das kann daran liegen, dass viele Autofahrer alles mögliche am Steuer tun, aber nicht auf die Fahrbahn schauen. Denn schließlich ist Ablenkung die häufigste Ursache für Unfälle im Straßenverkehr.“