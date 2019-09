Eine Zahl, die man beim Konzern nicht bestätigen will, aber: „Aktuell sind wir mit einer sinkenden Nachfrage von Seiten der europäischen Stahlindustrie konfrontiert, weshalb wir eine Anpassung des Produktionsvolumens in Trieben evaluieren. Es ist nicht ausgeschlossen, dass in diesem Zusammenhang Arbeitsstellen abgebaut, beziehungsweise verlagert, werden. In welchem Ausmaß und in welcher Form das erfolgt, wird die Evaluierung zeigen. Selbstverständlich werden wir alles daran setzen, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Trieben möglichst viele Stellen vor Ort oder an anderen österreichischen Standorten zu erhalten“, sagt Unternehmenssprecherin Lisa Fuchs.