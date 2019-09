Bühne für Gastronomie

Landwirtschaft trifft bei den neuen Kochshows und Workshops in der Tirol Lounge (Halle C) auf heimische Gastronomie. Zusammen mit dem Kochverband Tirol organisiert die Landwirtschaftskammer die Sessions unter dem Motto „Regionalität gewinnt“. „Tischdecker“ konnten sich am Montag bei einem Wettkampf im Halle C behaupten – die Ausstellung dauert die restlichen Messetage.