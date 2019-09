Nicht nur in Wiener Neustadt gab es am Wochenende ein Messeropfer zu beklagen: In Baden ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden ein Wiener bei einer Attacke verletzt worden. Der Mann erlitt einen Stich in den Bauch und wurde im Spital der Bezirksstadt ambulant behandelt. Der Verdächtige, es soll sich laut Polizei um einen türkischen Staatsbürger handeln, flüchtete laut Zeugen in einem Pkw mit Badener Kennzeichen. Nach dem 35-Jährigen wird gefahndet. „Ein Haftbefehl wurde beantragt“, teilte die Stadtpolizei am Montag mit.