Kurz vor der Nationalratswahl geraten nun die Grünen wegen Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Bedrängnis. Es geht um eine Anzeige gegen den ehemaligen Wiener Gemeinderatsabgeordneten Christoph Chorherr im Zusammenhang mit Spenden für ein Schulprojekt des Grünen-Politikers in Afrika. Unter den Spendern waren auch mehrere Immobilienunternehmen. Es geht um mehrere Hunderttausend Euro. Der Verdacht der Oppositionsparteien: Es soll gefällige Flächenwidmungen im Austausch für Spenden an den Grünen-nahen Verein S2arch gegeben haben.