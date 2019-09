Dass Frauen in vielen Dingen einen möglicherweise sanfteren Blick auf die harte Realität haben als Männer, ist bekannt. Eine Studie der NÖ-Wirtschaftskammer zeigt jetzt, dass dies durchaus auch bei den Wirtschaftsdaten so ist. „Unternehmerinnen blicken optimistischer in die Zukunft“, fasst Vera Sares, die Landesvorsitzende von "Frau in der Wirtschaft, die Umfrageergebnisse zusammen. Die Fakten: 46 Prozent der Frauen erwarten eine Verbesserung der Umsätze, bei den Männern sind es nur 30 Prozent. Mit einem Minus vor den Exportzahlen rechnen nur 8,6 Prozent der weiblichen Führungskräfte in der heimischen Wirtschaft, hingegen sehen 15,9 Prozent der Unternehmer dunkle Wolken auf dem Außenhandelshimmel aufziehen.