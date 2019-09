Diese Weichenstellung scheint realistisch: Unter anderem fordert derzeit auch die Amstettener Bezirks-VP eine Verbesserung des Fahrplanes an der Rudolfsstrecke. Die ÖBB haben eine Prüfung zugesagt, Verbesserungen sind rasch möglich. Grünes Licht für die Taktverdichtung wäre ideal: Vom Endbahnhof in Waidhofen an der Ybbs sollen nämlich bereits ab 2020 Garnituren der landeseigenen Citybahn ebenfalls jede halbe Stunde abfahren. Der Wermutstropfen: Die landeseigene Linie droht ja - wie berichtet - verkürzt zu werden.