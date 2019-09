Wahrlich ein Lebensretter ist Andreas Gruber (27) aus Stumm in Tirol. Für eine heikle Rettungsaktion am Kellerjoch erhielt er Mitte August vom Land Tirol - wie berichtet - die Lebensrettungsmedaille. Am Sonntag eilte er erneut beherzt zu Hilfe: Er stürmte in sein brennendes Elternhaus und rettete seinem Großvater das Leben!