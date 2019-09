22 Boxen mit jeweils 75 Quadratmeter Fläche

Hinter dem Begriff, bei dem man zuerst an die Autobahnmaut denkt, steckt ein Gebäude, das als Wohnung, Ferienhaus, Büro oder auch Verkaufsraum genutzt werden kann. „In Schwanenstadt wird es zusammengebaut und dann mittels Lkw bereits fix-fertig geliefert“, erzählt Geschäftsführer Hans-Christian Obermayr. Die gemeinsam mit den F2-Architekten entwickelte „gobox“ kommt auch in der Seestadt Aspern in Wien zum Einsatz. Hier wurden die PopUp-dorms aus 22 solchen Boxen mit jeweils 75 Quadratmeter Fläche errichtet. Ein Einzelzimmer in der 4er-WG gibt’s um 360 Euro pro Monat.