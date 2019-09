„Keinen Millimeter nach rechts!“, hatte Grönemeyer seinem Publikum in der Wiener Stadthalle höchst kämpferisch entgegengeschmettert. Manche Kritiker - vornehmlich aus dem rechten bis rechtsextremen Spektrum in Deutschland - hatten sich im Tonfall an Nazi-Propaganda erinnert gefühlt. Die Sache wurde zum Politikum, sowohl der deutsche Außenminister Heiko Maas (siehe Tweet) als auch sein österreichischer Amtskollege Schallenberg sprangen dem Sänger bei.