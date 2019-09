Kult-Clubbing feiert Comeback nach Sommerpause

Schlaghosen, schillernde Disco-Outfits, Leggings, Plateau-Sneakers, Gameboy, Nena, Modern Talking, Maxi CDs, Wham!, Take That & Co.: Brother Events lässt am 28. September bereits zum zehnten Mal in Folge die wichtigsten Meilensteine der letzten Jahre Revue passieren und präsentiert ein Clubbing der Extraklasse.