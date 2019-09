Mittlerweile gingen bei den portugiesischen Behörden jedoch mehrere Meldungen über mögliche Sichtungen der Flachgauerin ein. Diesen wird nun nachgegangen, sämtliche Informationen sollen geprüft werden. Im August will ein Deutscher die 28-Jährige in Begleitung eines Mannes beobachtet haben, der im Rotlicht-Milieu agiert. Einmal habe er Julia W.an der Algarve gesehen, einmal in Barcelona, gab der Deutsche an - Europol ist eingeschaltet.