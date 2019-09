Nach der großen medialen Aufregung um einen derben Sager bittet ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian die Milliardärin Heidi Goess-Horten nun um Entschuldigung. „Ich habe mich zu einer Wortwahl verstiegen, die nicht in Ordnung war“, so Katzian zerknirscht. Er hatte vor einer Woche beim Wahlkampfauftakt der sozialdemokratischen Gewerkschafter in Richtung der ÖVP-Großspenderin gesagt: „An Neid auf die Aufg‘spritzte mit ihre Zwa-Millionen-Ketten ham mir ned.“