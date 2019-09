Die Staatsanwaltschaft Wien hat am Montag bestätigt, dass wegen des mutmaßlichen Hackerangriffs auf die ÖVP Ermittlungen mit Auslandsbezug geführt werden. Dass die laut ÖVP gestohlenen Daten auf einem Server in Frankreich gefunden wurden, wollte ein Sprecher nicht offiziell kommentieren. Eine Europäische Ermittlungsanordnung in der Causa sei aber erfolgt.