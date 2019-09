Schon drei Treffen - ohne Erfolg

Der Zeitung zufolge soll sich Kim in dem Brief zu einem Treffen mit Trump in der nordkoreanischen Hauptstadt bereit erklärt haben. Kim und Trump haben sich seit Juni 2018 dreimal getroffen und über Nordkoreas umstrittenes Atom- und Raketenprogramm gesprochen - bisher ohne durchschlagenden Erfolg.