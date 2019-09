Drei Wiener radeln auf Flüchtlingsroute in Iran

Während seiner Reise hat Horn regelmäßig seinen Blog aktualisiert. Dadurch und in Gesprächen mit ihm, hat sein Vater erfahren, wie herzlich sein Sohn von fremden Menschen in anderen Ländern aufgenommen wurde. „Als ich wieder nach Hause gekommen bin, hat er einen syrischen Flüchtling namens Filip aufgenommen. Als ich ihm von meiner Reise erzählt habe, sind wir draufgekommen, dass wir fast die gleiche Route genommen hatten, die selben Grenzen, die selben Städte. Nur in verschiedene Richtungen.“ Also entschied er sich ein Buch zu schreiben, in dem er die Flucht und Reisegeschichte gegenüberstellt. „Ich wollte Verständnis für junge Männer in meinem Alter generieren. Die Burschen aus Syrien und Afghanistan stehen unter großem Druck rekrutiert zu werden. Ich habe mich in ihnen gesehen, sie sind in meinem Alter. Wenn ich woanders geboren worden wäre, wäre es ich.“ Filip aus Syrien musste vor dem Islamischen Staat flüchten, Malek aus Afghanistan wurde von seinem Vater auf eine Reise in Sicherheit vor den Taliban geschickt.