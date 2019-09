Wandern und Weingenuss - die Stadt Wien lädt am 28. & 29. September zum traditionellen Weinwandertag. Drei Routen mit einer Gesamtlänge von 25 km bieten die perfekte Gelegenheit für einen Spaziergang in den malerischen Weinbergen. Entlang des Weges servieren die Winzer Köstlichkeiten aus Küche und Keller. So wird der 13. Weinwandertag sowohl für gemütliche, als auch für sportliche Besucher zum herbstlichen Highlight. Das Programm dauert jeweils von 10 bis 18 Uhr.