Zweiter großer Protest zwei Tage vor der Wahl

Außerdem haben Vertreter der Bewegung für 27. September zu einem neuerlichen österreichweiten Protest für bessere Klimaschutzpolitik aufgerufen. Die Großdemonstrationen sind Teil der „Week for Future“, die am Freitag startet. Beim ersten großen Klimastreik am 15. März gingen in Österreich mehr als 20.000 Schüler und Studenten auf die Straße.