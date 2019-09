Salzburgs Gesundheits- und Spitalsreferent, Landesvize Christian Stöckl (ÖVP), zeigte sich bei einem Festakt am Montag sehr erfreut: „In den vergangenen Jahren war ich in die grundlegende Änderung der Pflegeausbildung und deren Akademisierung sehr stark involviert. Deshalb freue ich mich, dass es nunmehr gelungen ist, eine regionale Hochschul-Ausbildung der FH Salzburg an der Kardinal Schwarzenberg Akademie in Schwarzach zu etablieren. Die Ergebnisse der Plattform Pflege und Betreuung bestätigen unsere Bemühungen der vergangenen Jahre, zusätzliche Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen.“ Die neue Hochschul-Ausbildung in Schwarzach sichere die pflegerische Versorgung in den Salzburger Spitälern sowie in Einrichtungen wie Senioren- und Pflegeheimen ebenso wie für die mobilen Dienste ab.