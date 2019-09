Der 53-Jährige bangt nach einer beim tansanischen Nationalteam erlittenen Knieverletzung noch um den Einsatz seines Topscorers. Mbwana Samatta führt mit fünf Toren in sechs Einsätzen die belgische Schützenliste an. Bei der CL-Generalprobe in Charleroi (1:2) stürmte an seiner Stelle der Nigerianer Paul Onuachu. „Seine Knieverletzung bereitet uns Sorgen“, sagte Mazzu am Wochenende über Samatta. „Es ist nicht sicher, ob er am Dienstag spielen kann.“