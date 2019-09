Für Teenager: Gratis Fahrtrainings im Simulator

Portable Fahrsimulatoren

Deshalb hat das Logistikunternehmen UPS das Projekt Road Code ins Leben gerufen. In Zusammenarbeit mit den Johannitern wird nun auch in Wien zum ersten Fahrsimulationstraining (21., Ignaz-Köck-Straße 22) geladen. Im Workshop lernen die Jugendlichen wie man sich richtig im Straßenverkehr verhält. Sie lernen defensiv zu fahren, welche Regeln beachtet werden müssen und wie man sicher ans Ziel kommt. An portablen Fahrsimulatoren können sie ihre Fähigkeiten testen, ihre Selbsteinschätzung verbessern und eine defensive Fahrweise lernen. Dabei werden Ablenkungen wie Handynutzung ebenso simuliert wie Alkoholeinfluss am Steuer.