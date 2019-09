ÖVP-nahe Schülerunion erreichte Mehrheit

Uzodike stammt aus der ÖVP-nahen Schülerunion, die sich in der BSV auf eine Mehrheit von 25 von 29 Mandaten stützen kann. Kritik am Wahlmodus kommt vom traditionellen Konkurrenten, der SP-nahen Aktion Kritischer SchülerInnen (AKS). Derzeit wählen die jeweiligen Schulsprecher eines Bundeslands ihre Landesschülervertreter in den drei Bereichen AHS-Oberstufe, Berufsschule und BMHS in die BSV, die wiederum den Bundesschulsprecher kürt. Die AKS will dagegen eine Direktwahl durch die Schüler.